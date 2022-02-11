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Шольц заявил, что «концентрация российских войск у границы с Украиной» беспокоит многих граждан Германии

, 13:17 Источник: ТАСС

Шольц заявил, что «концентрация российских войск у границы с Украиной» беспокоит многих граждан Германии
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Alberto Ortega/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках своего выступления в пятницу, 11 февраля, заявил, что текущая "концентрация российских войск вдоль границы с Украиной" вызывает беспокойство у многих граждан Германии.

Олаф Шольц отметил, что именно сейчас стало ясно, какое значение имеют сотрудничество в Европе, трансатлантические отношения и работа стран в рамках НАТО. Канцлерг ФРГ подчеркнул, что первоочередной задачей правительства страны является предотвращение войны на территории Европы.

Шольц вновь заявил, что любая "военная агрессия" в отношении Украины будет иметь для РФ высокую цену. Канцлер также выступил за диалог с Москвой.

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