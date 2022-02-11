Блинкен заявил, что США предпочитают преодолевать разногласия с Россией посредством диалога

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11 февраля 2022, 12:26 Источник: ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен, Kay Nietfeld/Keystone Press Agency

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции в Мельбурне утром в пятницу, 11 февраля, заявил, что Вашингтон предпочитает преодолевать разногласия с Россией дипломатическим путем.

Энтони Блинкен уточнил, что власти Соединенных Штатов Америки предпочитают устранять разногласия с РФ исключительно посредством диалога.

Американский госсекретарь заметил, что если Москва сделает выбор "в пользу новой агрессии", то это повлечет за собой серьезные последствия. По словам Блинкена, речь идет, в частности, об экономических и финансовых санкциях, экспортном контроле, обеспечении оборонительных возможностей Украины, а также усилении НАТО.