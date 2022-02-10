Пушков после отказа Трасс признавать Ростов и Воронеж частью РФ посоветовал «дважды подумать, прежде чем ничего не сказать»

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10 февраля 2022, 19:58

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после отказа признавать суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями «дважды подумать, прежде чем ничего не говорить».

«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о "великой Украине", сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета»,- написал сенатор в Телеграм-канале.

Пушков, ссылаясь на поговорку «британского политика», предложил Трасс «два раза подумать, прежде чем не сказать ничего». По его словам, глава МИД следует совсем «другой заповеди».

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями.