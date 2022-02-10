Путин сообщил, что в январе Казахстан столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил

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10 февраля 2022, 19:04 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым заявил, что республика в январе столкнулась с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил.

«Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне»,- отметил политик.

Путин считает, что произошедшие в Казахстане события – «беспрецедентный вызов суверенитету, целостности и стабильности страны». По словам главы государства, Россия будет делать все для того, чтобы поддержать Токаева. При этом президент Казахстана делает все, чтобы обстановка в республике «окончательно нормализовалась», утверждает политик.

«Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач»,- резюмировал российский лидер.

Ранее Путин назвал Казахстан жертвой международных банд.