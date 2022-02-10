Путин назвал Казахстан жертвой международных банд

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10 февраля 2022, 15:59

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в январе в республику вторглись международные банды.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны»,- высказал политик.

Путин напомнил, что встречался с Токаевым перед Новым годом и ничего не предвещало развитие таких событий. Президент отметил, что сейчас ситуация восстановлена. Глава государства добавил, что Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «подставила плечо Казахстану». По его словам, для ликвидации последствий придется приложить немало усилий, но республика «твердо стоит на ногах».

«Действительно, это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью, прежде всего, подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения государственного переворота»,- подчеркнул, в свою очередь, Токаев.

Ранее Токаев рассказал, что Казахстан и Россия намерены подписать важные соглашения по стратегическому партнёрству.