Глава СВР Нарышкин заявил, что западные наставники подталкивают Украину к войне в Донбассе с целью уничтожения республик

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10 февраля 2022, 18:15 Источник: МК

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского к войне в Донбассе подталкивают националисты и западные наставники. По его словам, подготовка к столкновению уже идет.

«Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт»,- высказал он.

Нарышкин отметил, что идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов американских и европейских баз, из Великобритании и Канады. Глава СВР добавил, что на линии соприкосновения сосредоточили боеспособные части ВСУ.

«Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов»,- продолжил он.

Директор СВР утверждает, что в зону конфликта прибыли журналисты для подготовки фейковых сюжетов.

«Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен»,- уточнил Нарышкин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что если Украина нападет на непризнанные республики Донбасса, то «война будет четырехдневной».