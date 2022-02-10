Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что Украина может устроить силовые провокации против россиян в Крыму

Не исключено, что Украина может решиться на разные отчаянные силовые действия в Крыму, в том числе против российских граждан или граничащих с Украиной российских областей.
Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил о необходимости быть готовыми к любому развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму.
Гатилов отметил, что призывы к таким опасным действиям появляются в украинских СМИ, их оглашают некоторые безответственные политики. По словам дипломата, такие высказывания нельзя игнорировать, на них нужно обращать внимание и нужно быть готовыми к любому, в том числе к самому негативному развитию событий.