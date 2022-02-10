Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил, что Украина может устроить силовые провокации против россиян в Крыму

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10 февраля 2022, 07:55 Источник: РИА Новости

Крымский мост, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Не исключено, что Украина может ‎решиться на разные отчаянные силовые действия в Крыму, в том числе против ‎российских граждан или граничащих с Украиной российских областей.

Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов предупредил о необходимости быть готовыми к любому развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму.

Гатилов отметил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ, их оглашают некоторые ‎безответственные политики. По словам дипломата, такие высказывания нельзя игнорировать, на них нужно обращать внимание и нужно быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий.