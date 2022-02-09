Кулеба заявил, что Украина сформировала пакет мер по «сдерживанию» России

Аргументы Недели → Политика 13+

9 февраля 2022, 20:23 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, John Macdougall/dpa

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил вечером в среду, 9 февраля, что Киев справился с задачей формирования комплексного пакета мер по "сдерживанию" Российской Федерации от "вторжения" в страну.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что когда в ноябре 2021 года он впервые сказал европейским партнерам о необходимости комплексного пакета по "сдерживанию" РФ, который должен состоять из активной жесткой дипломатии, санкций против России и поддержки ВСУ, то энтузиазма по этому поводу не было.

К настоящему моменту, по словам украинского министра иностранных дел, пакет санкций сформирован – "он лежит на столе". Кулеба подчеркнул, что Москва "знает", что это не просто разговоры, а конкретные вещи, которые "ударят" по экономике и финсектору РФ, а также по "личным интересам российских богатых людей".