Политолог Неменский заявил, что Киев сейчас не идет на политические уступки бесплатно

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9 февраля 2022, 18:30 Источник: Свободная пресса

флаг Украины, Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Политолог, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский заявил в среду, 9 февраля, что нынешним украинским политикам нужно "просто выжить" в этом году.



"Без крупных займов Украина сейчас выжить не может", – заметил Олег Неменский и уточнил, что экономика страны сильно пострадала от кампании по запугиванию в связи с якобы скорым "нападением" России.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурм сообщил, что Париж предоставит Киеву 200 миллионов евро кредита и финансовые гарантии на один миллиард евро.

Политолог в разговоре со "Свободной прессой" подчеркнул, что, очевидно, французскому лидеру Эммануэлю Макрону в рамках визита в Киев удалось "надавить" на Владимира Зеленского, чтобы он заявил о своем согласии по выполнению Минских договоренностей. Неменский добавил, что украинская сторона сейчас бесплатно на политические уступки не идет. "Киеву нужны деньги, а Западу нужно, чтобы Украина так, или иначе продержалась", – подчеркнул эксперт и добавил, что именно поэтому Запад пытается распределить между своими основными игроками ответственность за дополнительное "спонсирование" страны.