МИД Германии известно о сообщениях в СМИ об отмене встречи Зеленского и Бербок «из-за недовольства Киева»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 февраля 2022, 17:18 Источник: РИА "Новости"

глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Kay Nietfeld/dpa

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что министерству известно о приведенных в СМИ причинах отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского и руководителя внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что отмена встречи Зеленского и Бербок связана с недовольством украинской стороны по поводу отказа Берлина поставить оружие Киеву, а также из-за того, что Германия продолжает поддерживать проект "Северный поток – 2".

"Мы знаем, конечно, эти сообщения", – подчеркнула в среду, 9 февраля, Зассе. Представитель МИД ФРГ уточнила, что министр иностранных дел сама высказывалась по этому поводу вчера и позавчера в рамках своей поездки на Украину.