Представитель МИД Украины Николенко объяснил, что отмена встречи Зеленского и Бербок не связана с отказом ФРГ в поставках оружия

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8 февраля 2022, 15:26 Источник: "Интерфакс"

Зеленский и Бербок во время встречи в Киеве в январе 2022 г., Janine Schmitz/globallook.com

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко опроверг сообщения западных СМИ о том, что визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, намеченный на 7-8 февраля, не состоялся из-за политических разногласий Берлина и Киева.

Во вторник телеканал CNN сообщил о том, что планируемый визит Бербок на Украину был отменен из-за нечеткой позиции Германии по «Северному потоку-2» и ее отказа поставлять Киеву оружие.

«Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в крепкие отношения Украины и Германии. Утверждения о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы направить определенный политический сигнал, не соответствуют действительности», - написал Николенко во вторник в своем фейсбуке.

Представитель МИД объяснил отмену визита «чрезвычайно насыщенным» графиком президента Украины Зеленского, который в последние дни принимает «большое количество иностранных гостей», стремящихся «продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ».

В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что «ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал».