МИД Армении вызвал посла Белоруссии после высказываний Лукашенко о возможном присоединении этой страны к Союзному государству

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9 февраля 2022, 16:53 Источник: Коммерсантъ

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

МИД Армении вызвал посла Белоруссии в Ереване Александа Конюка в связи с высказываниями президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно неизбежности для Армении членства в Союзном государстве.

7 февраля Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассуждал о том, какие страны, помимо Белоруссии и России могли бы войти в Союзное государство, и в этом контексте назвал Армению.

«Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны?»,— заявил Лукашенко.

В Ереване отреагировали на эти слова.

«Оригинальный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой», - сказано в заявлении МИД Армении.

Позднее вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян заявил, что вопрос присоединения к Союзному государству в стране не обсуждается.

Ранее сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне, на которых шла речь о признании Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии.