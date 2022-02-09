Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне по поводу признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии

Бывший президент Грузии Михаил Сааакшвили заявил, что благодаря его тайной дипломатии Александр Лукашенко не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом он заявил в среду в Тбилисском городском суде, в котором слушается дело о растрате госсредств.
«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон», - заявил Саакашвили.
Десять лет назад, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания Белоруссией Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко заявил: «Мы эту страницу перевернули и больше к ней с российским руководством не возвращаемся».
В недавнем интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» президент Белоруссии сообщил, что не исключает признание независимости этих республик — как только поймет «необходимость данного шага».