Саакашвили рассказал о тайных встречах с Лукашенко в Лондоне по поводу признания Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии

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9 февраля 2022, 13:02 Источник: ТАСС

Александр Лукашенко, IRT/globallook.com

Бывший президент Грузии Михаил Сааакшвили заявил, что благодаря его тайной дипломатии Александр Лукашенко не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом он заявил в среду в Тбилисском городском суде, в котором слушается дело о растрате госсредств.

«У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон», - заявил Саакашвили.

Десять лет назад, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания Белоруссией Абхазии и Южной Осетии, Лукашенко заявил: «Мы эту страницу перевернул­и и больше к ней с российским­ руководств­ом не возвращаемся».

В недавнем интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» президент Белоруссии сообщил, что не исключает признание независимости этих республик — как только поймет «необходимость данного шага».