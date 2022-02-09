Politico: Евросоюз подготовил письмо России с предложением продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины

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9 февраля 2022, 15:19 Источник: Politico

флаг Евросоюза, pixabay.com

Евросоюз подготовил письмо России, в котором содержится предложение продолжить переговоры по ситуации вокруг Украины. Соответствующие данные предоставило издание Politico со ссылкой на документ.

Письмо, которое было подготовлено в ЕС, стало коллективным ответом на предложения, полученные от российской стороны. Его подписал глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

В тексте отмечается, что Евросоюз и Североатлантический альянс готовы продолжать диалог с Москвой по "безопасности для всех". Уточняется, что все несогласия с Россией должны быть разрешены посредством диалога.