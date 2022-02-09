Политолог Александр Вершинин: визит Макрона в Киев нужен был ему только для того, чтобы набрать очки в президентской гонке

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9 февраля 2022, 12:35 Источник: "Экономика сегодня"

Зеленский и Макрон, Volodymyr Tarasovukrinform/globallook.com

Интерес Макрона к Украине вызван предстоящими весной выборами президента Франции. Настоящей заинтересованности в судьбе страны у него нет, считает политолог Александр Вершинин.

«Он еще к себе в Париж вернуться не успел, как уже заявил о том, что буквально спас Москву и Киев, и предотвратил военный конфликт и настоящую войну. Смешно да и только, поэтому думать об искреннем интересе к Киеву, – не стоит. Как и не стоит верить в то, что очередные кредитные средства уйдут по назначению и будут направлены на развитие Украины», – добавляет Вершинин.

По мнению политолога, некоторые страны используют Украину для дестабилизации ситуации в России.

«В остальном, Украина не нужна ни США, ни ЕС, ни НАТО. Никто не хочет видеть ее партнером, либо голосовать за вступление Киева в Североатлантический альянс», – убежден эксперт.

Визит Эммануэля Макрона в Киев состоялся 8 февраля.