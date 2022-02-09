Небензя: США оказывают давление на страны Совбеза ООН для получения голосов

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9 февраля 2022, 12:35

флаг США, фото: pixels.com

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США оказывают давление на страны-члены Совета Безопасности, кроме России и Китая, для необходимого количества голосов.

Небензя отметил, что на Россию, Китай или Индию невозможно оказывать давление, но США это не останавливает.

«Нет никакого секрета, что наши американские партнеры оказывают колоссальное давление на непостоянных членов Совбеза ООН с тем, чтобы они голосовали так, как это им необходимо»,- пояснил постпред в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Небензя рассказал, что Запад в нарушение минских договоренностей накачивает Украину наступательным оружием.