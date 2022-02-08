Макрон сообщил, что напряжение во время его встречи с Путиным было ощутимым

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8 февраля 2022, 14:57 Источник: BFMTV

встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона, Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон днем во вторник, 8 февраля, сообщил журналистам, что напряжение на встрече с главой Российской Федерации, которая состоялась накануне в Москве, было ощутимым.

Эммануэль Макрон в рамках общения с представителями средств массовой информации после визита в столицу России заметил, что Владимир Путин вчера "иронизировал меньше обычного", вследствие чего ощущалось напряжение.

Ранее сегодня президент Франции заявил, что в ходе поездки в Москву выполнил поставленную перед собой цель предотвратить эскалацию на Украине.