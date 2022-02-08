Глава Минфина Франции Ле Мэр назвал запуск «Северного потока – 2» выходом из кризиса с Россией

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8 февраля 2022, 14:27 Источник: France Inter

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник, 8 февраля, заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" является одним из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией.

Ранее сегодня американский лидер Джо Байден пригрозил остановить "Северный поток – 2" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Брюно Ле Мэр выразил мнение, что с последствиями конфликта на Украине столкнутся не США, а европейские страны – с точки зрения стоимости электроэнергии. Министр подчеркнул, что открытие "Северного потока – 2" является одним из главных пунктов переговоров и ключевых путей выхода из кризиса с РФ. По словам руководителя французского ведомства, вопрос запуска трубопровода является стратегическим не только для России, но и для Европы.