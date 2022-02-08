Член ОП Данюк заявил, что Байдену выгодно использовать тему возможности остановки «Северного потока – 2»

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8 февраля 2022, 11:03

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк оценил заявление президента США Джо Байдена о возможности остановить "Северный поток – 2".

Ранее американский лидер сообщил, что сможет остановить проект, если Россия "вторгнется" на украинскую территорию.

Никита Данюк в разговоре с RT подчеркнул, что Джо Байдену очень удобно использовать тему введения санкций и возможности остановки "Северного потока – 2", поскольку в реальности РФ не собирается "нападать" на Украину. Член ОП заметил, что для США выгодно показать, что именно благодаря их действиям и решимости "вторжение" не было совершено.