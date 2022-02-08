Кулеба заявил, что Киев готов к диалогу по Донбассу

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8 февраля 2022, 13:14 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/dpa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во вторник, 8 февраля, что Киев готов к диалогу по Донбассу. Глава ведомства уточнил, что украинская сторона ищет дипломатическое решение конфликта.

Дмитрий Кулеба в рамках брифинга, который состоялся ранее сегодня, подчеркнул, что украинская сторона настроена конструктивно в вопросе Донбасса, однако добавил, что никто не заставит Киев пересечь "красные линии".

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что не видят необходимости в размещении миротворцев Организации Объединенных Наций на границе России и Украины.