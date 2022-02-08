МИД России заявил об отсутствии необходимости отправки миротворцев ООН в Донбасс

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8 февраля 2022, 10:40

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило во вторник, 8 февраля, что не видит необходимости в размещении миротворцев ООН на границе России и Украины. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Такая мера выглядит чрезмерной, поскольку не решит конфликт Украины и Донбасса. «Нет, не нужно. Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», − заметил дипломат в разговоре с РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство России считает данный вопрос закрытым и не подлежащим дальнейшему обсуждению. Ильичев подчеркнул, что на высшем уровне обсуждается вопрос выполнения минских соглашений и резолюция 2202, в которой ничего о миротворцах не говорится.

На днях стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу игнорирования Госдепартаментом США фейковых публикаций американского агентства Bloomberg о «начале российского вторжения на Украину».