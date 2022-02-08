Госсекретарь при МИД Франции Бон призвал к диалогу с Россией

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8 февраля 2022, 11:47 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, pixabay.com

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон во вторник заявил, что европейцы и дальше будут жить с Россией, она "никуда не денется". Именно поэтому, по его словам, необходимо вести диалог с Москвой.

Клеман Бон подчеркнул, что история и география России – в Европе. "Однако в опасности сейчас находится Украина", – заметил госсекретарь при французском Министерстве иностранных дел.

Дипломат добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский приветствовал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, поскольку при посредничестве Парижа можно попытаться найти решение сложившегося конфликта.