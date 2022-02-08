В МИД Новой Зеландии призвали граждан страны покинуть Украину

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8 февраля 2022, 09:43 Источник: 1News

флаг Новой Зеландии, pixabay.com

Представитель МИД Новой Зеландии утром во вторник, 8 февраля, заявил, что гражданам, чье присутствие на украинской территории необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну.

В ведомстве отметили, что ситуация с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени изменилась, вследствие чего жителям Новой Зеландии стоит обдумать отъезд коммерческими способами, если это является безопасным.

В новозеландском Министерстве иностранных дел также призвали всех жителей страны, находящихся сейчас на украинской территории, убедиться что документы для выезда из страны в порядке.