Путин: если Украина вступит в НАТО и начнет пытаться «возвращать» Крым, Европа окажется втянута в войну

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8 февраля 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО и будет пытаться "возвращать" Крым, то европейские страны окажутся автоматически втянуты в войну, победителей в которой не будет.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим – Москва это понимает. Однако, по словам политика, ясно и то, что РФ – одна из ведущих ядерных держав, которая многих опережает "по некоторым компонентам". Глава Российской Федерации подчеркнул, что в гипотетической войне победителей не будет, а Европа окажется втянутой в конфликт помимо своей воли.