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8 февраля 2022, 09:41

Лидер КНР, Kremlin Pool / Global Look Press

Официальное представительство Китая в Европейском Союзе обратилось с призывом к Североатлантическому альянсу отказаться от риторики и менталитета времён холодной войны. В Пекине уверены, что расширение военного блока не связано с укреплением глобальной безопасности.

В своём заявлении китайские политики отмечают, что НАТО даже после 30 лет окончания холодной войны, кардинальных перемен в мире не отказывается от расширения географии своих баз, а также мест проведения операций, зачастую без санкций ООН. Руководство альянса продолжает блоковую политику и конфронтацию в разных регионах мира.

В связи с этим Пекин призвал «НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран».

Напомним, ранее украинский политолог Андрей Головачев заявлял, что Москва и Пекин положили конец гегемонии Соединённых Штатов.