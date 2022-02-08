Пекин выступил против дальнейшего расширения НАТО

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8 февраля 2022, 09:07 Источник: сайт представительства КНР в Евросоюзе

флаг Китая, pixabay.com

В заявлении, опубликованном 8 февраля на официальном сайте представительства КНР в Евросоюзе, говорится, что, по мнению Пекина, расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности.

В Китае отметили, что даже через тридцать лет после окончания "холодной войны" Североатлантический альянс продолжает расширять свою географию и диапазон операций, а также проводит блоковую политику и занимается конфронтацией.

В Пекине уточнили, что региональная безопасность не должна обеспечиваться посредством расширения военных блоков, а также призвали НАТО отказаться от идеологических предубеждений и начать уважать суверенитет, безопасность и интересы других государств.