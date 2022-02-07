Поклонская перечислила свои обязанности на посту замглавы Россотрудничества

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7 февраля 2022, 19:51 Источник: РИА Новости

Наталья Поклонская, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская рассказала о своих обязанностях в новой должности. 2 февраля бывшего депутата Госдумы назначили на пост заместителя главы Россотрудничества.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поклонская уточнила, что, согласно распределению руководителя Россотрудничества, к ее обязанностям относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства. Она уже познакомилась с коллективом. По ее словам, все сотрудники инициативные, поэтому можно реализовать много планов.

Ранее Поклонская назвала свою главную задачу в Россотрудничестве.