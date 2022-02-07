Премьер-министр Австралии Моррисон призвал сограждан немедленно покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон после заседания комитета национальной безопасности в понедельник, 7 февраля, призвал находящихся на Украине австралийцев немедленно уехать из этой страны.
Скотт Моррисон подчеркнул, что в последние несколько недель официальная Канберра пыталась на постоянной основе контактировать с австралийцами, которые находятся на украинской территории, с очень четким посылом – сейчас пора уезжать из страны.
"И мы усиливаем этот посыл", – заметил сегодня премьер-министр Австралии.