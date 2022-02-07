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Премьер-министр Австралии Моррисон призвал сограждан немедленно покинуть Украину

, 14:57 Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Австралии Моррисон призвал сограждан немедленно покинуть Украину
Киев, pixabay.com

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон после заседания комитета национальной безопасности в понедельник, 7 февраля, призвал находящихся на Украине австралийцев немедленно уехать из этой страны.

Скотт Моррисон подчеркнул, что в последние несколько недель официальная Канберра пыталась на постоянной основе контактировать с австралийцами, которые находятся на украинской территории, с очень четким посылом – сейчас пора уезжать из страны.

"И мы усиливаем этот посыл", – заметил сегодня премьер-министр Австралии.

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