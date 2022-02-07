Песков заявил, что Кремль готов изучить документы о якобы финансировании из РФ белорусской оппозиции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов изучить документы о причастности бизнеса РФ к финансированию белорусской оппозиции, о которых ранее заявил Александр Лукашенко.
Дмитрий Песков подчеркнул, что когда Минск предоставит Москве соответствующий доклад, он будет передан президенту Российской Федерации Владимиру Путину для ознакомления. Пресс-секретарь главы государства, однако, уточнил, что в Кремле пока не знают, о чем будет идти речь в документе.
"Поэтому рано что-либо говорить", – заключил Песков в беседе с журналистами.