Песков заявил, что Кремль готов изучить документы о якобы финансировании из РФ белорусской оппозиции

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7 февраля 2022, 14:27 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов изучить документы о причастности бизнеса РФ к финансированию белорусской оппозиции, о которых ранее заявил Александр Лукашенко.

Дмитрий Песков подчеркнул, что когда Минск предоставит Москве соответствующий доклад, он будет передан президенту Российской Федерации Владимиру Путину для ознакомления. Пресс-секретарь главы государства, однако, уточнил, что в Кремле пока не знают, о чем будет идти речь в документе.

"Поэтому рано что-либо говорить", – заключил Песков в беседе с журналистами.