Лукашенко заявил о попытках его убить

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7 февраля 2022, 14:24

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» о попытках его физического устранения. Политик пообещал ведущему Владимиру Соловьёву через месяц предоставить подробности.

Лукашенко отметил, что ранее тоже сталкивался с попытками убийства. «И сейчас пытаются», − уверен президент РБ. В разговоре с журналистом он пообещал, что «через месяц скажет», о чём речь.

На вопрос, были ли попытки покушений на его детей, белорусский лидер подчеркнул, что это было бы запредельным выпадом, который хуже «красной линии».

Напомним, 17 апреля прошлого года глава Белоруссии сообщил о задержании группы диверсантов, планировавшей покушение на него и его семью.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что подготовил для президента РФ Владимира Путина документ о финансировании белорусской оппозиции российскими бизнесменами.