Песков заявил, что на фоне ситуации вокруг Украины отношения России и Запада остаются напряженными

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7 февраля 2022, 13:10 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о текущих отношениях РФ и Запада на фоне ситуации вокруг Украины, заявил, что в настоящий момент сохраняется весьма напряженная атмосфера.

Дмитрий Песков подчеркнул, что за последние несколько дней не было ничего нового по теме гарантий безопасности для России. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что этого вопроса предпочитают не касаться западные собеседники – вместо этого они намерены "весьма экзальтированно" обсуждать якобы существующую проблему грядущего "нападения" РФ на Украину.

По словам Пескова, на этом фоне вряд ли можно говорить о каком-то затишье.