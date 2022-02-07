Канцлер ФРГ Шольц заявил, что поставки оружия Украине невозможны из-за экспортных ограничений

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7 февраля 2022, 07:04 Источник: The Washington Post

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Andreas Gora/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках разговора с журналистами в воскресенье, 6 февраля, заявил, что поставки оружия украинской стороне не представляются возможными из-за экспортных ограничений.

Олаф Шольц напомнил, что ранее Украина обратилась к Германии с просьбой прислать пять тысяч касок – данная просьба была удовлетворена.

По словам канцлера ФРГ, существуют жесткие экспортные критерии, которых Берлин придерживаемся в процессе поставок вооружений в кризисные регионы. Шольц также указал на наличие длительной преемственности немецких экспортных ограничений на оружие.