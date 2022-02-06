Политолог Иван Мезюхо: Украине не удастся сорвать сертификацию «Северного потока-2»

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6 февраля 2022, 18:32 Источник: RT

"Северный поток-2", Siegra Asmoel/globallook.com

У Киева не получится помешать сертификации газопровода «Северный поток-2», зато он может потерять статус транзитера российского газа в Европу, - сказал в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

Так он прокомментировал сделанное 6 февраля заявление генерального директора компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что они прилагают максимум усилий для борьбы с российским трубопроводом «Северный поток-2».

«Сегодня украинская сторона по большому счету не может сделать ничего для того, чтобы сорвать сертификацию российского газопровода», — сказал Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что Украина «сама сделала все для того, чтобы Российская Федерация и ее европейские партнеры думали над обеспечением энергетической безопасности европейского континента».

Эксперт считает, что «Северный поток-2» в ближайшем будущем начнет работать, а Украина в результате своей политики может потерять транзит российского газа в Европу.