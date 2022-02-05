Депутат Госдумы Белик считает тему «вторжения» России на Украину «трендом, который задали США»

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5 февраля 2022, 18:01 Источник: RT

Дмитрий Белик, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Многочисленные публикации западных СМИ на тему «вторжения» России на Украину — не что иное как информационная война, заявил в беседе с RT Депутат Госдумы от «Единой России», член парламентского комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«То, что сейчас делают западные СМИ, — это классический пример информационной войны. Когда нет аргументов, нет достоверных фактов, нет ничего, что бы подпадало под идеи США, тогда проще всего искусственно раздуть ситуацию, прибегнуть к инсинуациям и провокациям, что они и делают», — сказал Белик.

Депутат считает, что тема вторжения России на Украину — это «тренд, который США задали и теперь активно стараются распространить».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации в СМИ на тему «вторжения» информационно политическим марафоном «натовских желаний».

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