Песков высказался о сообщениях западных СМИ о том, что Путин уснул на стадионе в Пекине

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4 февраля 2022, 21:44 Источник: Московский комсомолец

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в пятницу утром прилетел в Пекин, провел трёхчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а после посетил церемонию открытия ХХIV зимних Олимпийских игр.

Одна из американских тележурналисток заявила, что когда президент РФ находился на стадионе "Птичье гнездо", на Владимира Путина смотрел весь мир. Как она сказала на самом главном мероприятии спортивного мира, российские военные окружили Украину с трех сторон. Телеканал NBC показал президента РФ во время прохода сборной Украины по стадиону. Утверждалось, что Путин закрыл глаза и открыл только, когда украинские спортсмены прошли мимо трибун.

В соцсетях начали обсуждать российского лидера. Британский таблоид Daily Mail написал, что президент России "притворился спящим" при виде спортсменов из Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на эти слухи очень коротко. По словам пресс-секретаря президента, если комментировать все, что обсуждают в соцсетях, то можно "потерять трезвость ума". "Этого мы себе позволить не можем", - подытожил Песков.