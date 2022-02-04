DPA заявило, что на пост генсека НАТО претендуют Тереза Мэй, Федерика Могерини и ряд других политиков

Германское информационное агентство DPA в пятницу, 4 февраля, назвало кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Йенс Столтенберг покинет вышеуказанный пост в сентябре текущего года.
На должность генсека Североатлантического альянса, по данным агентства, претендуют экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Ранее сегодня стало известно, что Йенса Столтенберга назначили главой Центробанка Норвегии.