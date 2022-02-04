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Генсек НАТО Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии

, 14:01 Источник: Правительство Норвегии

Генсек НАТО Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии
генсек НАТО Йенс Столтенберг, Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выбран новым главой Центробанка Норвегии. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 4 февраля, норвежское правительство.

В заявлении правительства Норвегии подчеркивается, что к настоящему моменту Йенс Столберг назначен управляющим Центрального банка страны. Уточняется, что он будет занимать вышеуказанную должность в течение шести лет.

Напомним, Столтенберг в конце сентября текущего года покинет пост генерального секретаря НАТО.

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