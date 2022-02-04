Генсек НАТО Столтенберг назначен главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выбран новым главой Центробанка Норвегии. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 4 февраля, норвежское правительство.
В заявлении правительства Норвегии подчеркивается, что к настоящему моменту Йенс Столберг назначен управляющим Центрального банка страны. Уточняется, что он будет занимать вышеуказанную должность в течение шести лет.
Напомним, Столтенберг в конце сентября текущего года покинет пост генерального секретаря НАТО.