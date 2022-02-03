Генсек НАТО Столтенберг сообщил о разговоре с Орбаном после визита премьера Венгрии в Россию

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3 февраля 2022, 15:40 Источник: РИА Новости

В. Орбан и Й. Столтенберг, фото: twitter.com/jensstoltenberg

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о беседе с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который недавно был в России, провел рабочую многочасовую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

О разговоре с Орбаном Столтенберг написал в Twitter. Они обсудили кризис вокруг Украины и диалог с Россией.

"Хорошо вновь поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о кризисе, вызванном российским военным наращиванием у границ и на территории Украины. Северная Америка и Европа остаются едиными в НАТО. Все союзники согласны с важностью диалога, а также твердого сдерживания и обороны", — пишет генсек Североатлантического альянса.

Владимир Путин в рамках переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Будапешт покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

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