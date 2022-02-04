Песков, комментируя обвинения в «утечке» ответов по гарантиям, заявил, что США «часто бывают уверены» в ложной информации

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4 февраля 2022, 15:01 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к словам замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «причастности» Москвы к «утечке» в СМИ письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения по гарантиям безопасности.

«Относимся негативно, не допускаем. К нашему большому сожалению наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой»,- отметил он.

Ранее политолог Семен Багдасаров, говоря о съёмках «фейкового» видео с нападением украинских военных на Россию, выразил мнение, что США будут любыми способами подталкивать Украину к войне в Донбассе. По его словам, Вашингтон действует по отработанной схеме.