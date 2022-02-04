Бурлачко поддержал закон о дистанционной торговле лекарствами

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4 февраля 2022, 12:45

Юрий Бурлачко

Спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко положительно высказался о рассматриваемом сейчас в Госдуме законе, который позволит торговать лекарственными средствами дистанционно. Эта тема 3 февраля обсуждалась на дистанционной же встрече Владимира Путина с представителями общественной организации «Деловая Россия».

Закон разработали совместно Минздрав страны, Минэкономразвития и ряд общественных организаций. Его принятие позволит врачам, принимающим больных дистанционно, официально ставить диагнозы и выписывать электронный рецепты на препараты, которые по ним можно будет приобретать также удалённо. Сейчас такой метод уже применяется в Москве. Так как его применение снижает число контактов между людьми, заражёнными COVID-19, предлагается распространить его действие и на другие регионы.

Юрий Бурлачко поддержал этот законопроект и заявил, что на Кубани уже делаются первые шаги по разработке соответствующей правовой базы. В частности, изменения в региональный закон о торговой деятельности внесли на недавней сессии ЗСК. «Поправки устанавливают экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по направлению «продажа товаров, работ и услуг дистанционным способом». Это будет способствовать расширению состава, качества и доступности целого ряда товаров, снизит издержки, позволит внедрять новые информационные технологии», - рассказал председатель Заксобрания.

По его словам, актуальность закона подтверждается также и ростом популярности интеренет-торговли в целом. Так, за 2021 год её объём оценили в 50 миллиардов рублей. Притом, к 2025 году ожидается рост до 70 миллиардов.