Захарова: Россия призывает США незамедлительно прекратить военное снабжение Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в Донбассе.
Мария Захарова в рамках брифинга в пятницу заявила, что США, в первую очередь, и страны Североатлантического альянса продолжают подвозить на Украину "новые партии военной помощи", затрудняя тем самым поиск мирного решения конфликта в Донбассе.
Дипломат подчеркнула, что вышеуказанные шаги нарушают режим прекращения огня, который действует с июля 2020 года.