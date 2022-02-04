Захарова: Россия призывает США незамедлительно прекратить военное снабжение Киева

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4 февраля 2022, 13:01 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает США и НАТО незамедлительно прекратить военное снабжение Киева и перестать нагнетать истерию вокруг конфликта в Донбассе.

Мария Захарова в рамках брифинга в пятницу заявила, что США, в первую очередь, и страны Североатлантического альянса продолжают подвозить на Украину "новые партии военной помощи", затрудняя тем самым поиск мирного решения конфликта в Донбассе.

Дипломат подчеркнула, что вышеуказанные шаги нарушают режим прекращения огня, который действует с июля 2020 года.