Аналитик Блохин заявил, что США пытаются саботировать обсуждения по гарантиям безопасности

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4 февраля 2022, 12:22

флаг США, pixabay.com

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил слова замгоссекретаря Виктории Нулад о том, что Москва могла организовать утечку ответов США на предложения по безопасности.

"Москва как обычно "виновата" во всем: начиная с дела Скрипалей до "утечек" документов", – подчеркнул Константин Блохин. Аналитик в разговоре с RT отметил, что вместо диалога Вашингтон эскалирует обстановку и не идет навстречу Москве.

По мнению Блохина, речь идет о крайне негативном звоночке, который создает неблагоприятный фон для последующих переговоров. Эксперт добавил, что США пытаются саботировать обсуждения по гарантиям безопасности.