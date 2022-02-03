Дипломат Кулеба: принятие предложений США по гарантиям безопасности заставит Россию вывести войска из Украины

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3 февраля 2022, 13:26 Источник: El Pais

Дмитрий Кулеба, фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия якобы разместила свои войска и оружие на территорию страны. Киев поддерживает ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности.

Соответствующий документ обнародовала испанская газета El Pais.

«Если это предложение будет принято на взаимной основе, это будет означать, что Россия должна уйти. Поэтому у нас нет возражений против идеи о том, чтобы она вывела свои силы, личный состав и оружие с территории Украины»,- высказал дипломат.

Кулеба утверждает, что Киев и Вашингтон одинаково оценивают масштабы «российской угрозы». Глава МИД не исключает любой вариант развития событий на востоке Украины.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в СМИ ответов Вашингтона и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

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