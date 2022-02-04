Сенатор Пушков заявил, что США не хотят воевать за Украину, поэтому нагнетают в регионе напряженность

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4 февраля 2022, 09:06 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что противостояние с Россией составляет важную часть внутренней политики США, поэтому Джо Байден не может "дать слабину".

Алексей Пушков отметил, что выход сложившейся ситуации из-под контроля в виде прямого военного столкновения не входит в интересы Вашингтона, поскольку американская сторона не готова воевать за Украину, несмотря на активное развитие данной темы в СМИ.

Сенатор уточнил, что США намерены долго поддерживать напряженность, о чем, в частности, говорят заявления о переброске войск страны в Восточную Европу.

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