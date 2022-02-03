Премьер Михаил Мишустин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

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3 февраля 2022, 18:08 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился в четверг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Встреча, по словам Кадырова, состоялась по поручению Владимира Путина, который принял его накануне. Детали беседы в правительстве РФ не уточняют.

Ранее телеканал «Грозный» опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеозапись, на которой Кадыров рассказывал о предстоящей встрече с Мишустиным. Он сообщил, что накануне состоялась «добрая встреча» с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой были обсуждены «острые вопросы, по которым нужно было участие президента». Также он сообщил о намерении встретиться с председателем правительства Михаилом Мишустиным, его замом и министрами.

«Вот так дальше будем стараться решать острые вопросы», - заключил Кадыров.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе двухсторонней встречи затрагивали темы, связанные с работой правоохранительных органов.

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