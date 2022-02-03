Борис Джонсон пообещал, что санкции против России введутся «автоматически» и без дискуссий в случае ее «вторжения» на Украину

Пакет санкций, подготовленный Великобританией на случай «вторжения» России на Украину, будет введен без дополнительных обсуждений, по сути, «автоматически», если нападение начнется, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.
«В последние два-три месяца Великобритания в числе первых озаботилась ответом и сформировала необходимый пакет экономических санкций, которые будут достаточно жесткими. Нужно, чтобы все понимали, что это, по сути, произойдет автоматически, без каких-либо дискуссий. Когда и если российское вторжение начнется, санкции автоматически начнут действовать», - заявил Джонсон.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не исключила конфискацию имущества российских олигархов в рамках нового пакета санкций.
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