Песков назвал переброску американских военных в Европу поводом для беспокойства

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3 февраля 2022, 08:05

военный, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переброску американских военных в Румынию, Польшу и Германию, заявил, что у Москвы есть повод для беспокойства.

«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе»,- высказал официальный представитель Кремля в беседе с телеканалом CNN.

Песков отметил, что решение Вашингтона о переброске дополнительных сил в европейские страны является «лучшим доказательством того, что Россия имеет объективные причины для беспокойства».

Ранее эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков назвал решение США об отправке дополнительных сил в Европу демонстрацией силы на фоне сложного диалога между Россией, НАТО и Вашингтоном.

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