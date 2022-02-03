Песков назвал переброску американских военных в Европу поводом для беспокойства
3 февраля 2022, 08:05
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переброску американских военных в Румынию, Польшу и Германию, заявил, что у Москвы есть повод для беспокойства.
«США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе»,- высказал официальный представитель Кремля в беседе с телеканалом CNN.
Песков отметил, что решение Вашингтона о переброске дополнительных сил в европейские страны является «лучшим доказательством того, что Россия имеет объективные причины для беспокойства».
Ранее эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков назвалрешение США об отправке дополнительных сил в Европу демонстрацией силы на фоне сложного диалога между Россией, НАТО и Вашингтоном.
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