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Аналитик Ермаков назвал демонстрацией силы решение США об отправке дополнительных сил в Европу

, 20:10

Аналитик Ермаков назвал демонстрацией силы решение США об отправке дополнительных сил в Европу
военные, pixabay.com

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков в среду, 2 февраля, оценил информацию об отправке Соединенными Штатами Америки дополнительных сил на территории Румынии, Польши и Германии.

Аналитик подчеркнул, что этот шаг свидетельствует о желании Вашингтона продемонстрировать свои силовые возможности на фоне сложного диалога между Россией, Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами Америки. "Собственно, это демонстрация силы, не более того", – отметил в беседе с RT Сергей Ермаков.

По словам эксперта, подобные действия со стороны США не имеют ничего общего с защитой союзников, так как реальной угрозы не существует.

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