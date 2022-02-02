Американский сенатор Кунс выразил мнение, что не следует вводить санкции против России до «вторжения» на Украину

Американский сенатор-демократ Крис Кунс заявил, что США следует воздержаться от введения жестких санкций в отношении РФ, сохранив их как сдерживающий фактор на случай обострения ситуации вокруг Украины.
Крис Кунс выразил мнение, что власти Российской Федерации в последние несколько недель "проявили достаточно агрессии по отношению к Украине", чтобы некоторые санкции были введены уже сейчас.
Однако, по словам сенатора, американской стороне необходимо воздержаться от введения наиболее разрушительных ограничений, чтобы применить их в случае какого-либо "последующего вторжения" на украинскую территорию.
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