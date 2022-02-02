Макрон заявил, что не исключает возможность поездки в Россию

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2 февраля 2022, 22:02 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Philipp von Ditfurth/dpa

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с журналистами перед неформальной встречей глав МВД стран Евросоюза в среду, 2 февраля, заявил, что не исключает возможности своей поездки в Москву.

Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможности визита в РФ, подчеркнул: "Я ничего не исключаю". Французский лидер также сообщил журналистам, что его поездка в Россию будет зависеть от "процесса переговоров в ближайшие часы".

Кроме того, Макрон обратил внимание на то, что приоритетом Франции в настоящий момент является деэскалация ситуации вокруг Украины.

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